Passagiere von Korean Air nach Notlandung in Aserbaidschan heute in Incheon angekommen

Photo : YONHAP News

Die Passagiere einer in der Türkei gestarteten Maschine von Korean Air sind nach einer Notlandung wegen eines Triebwerksproblems in Aserbaidschan am Montag am Flughafen Incheon in Südkorea angekommen.Korean Air teilte mit, dass 215 Passagiere und zehn Besatzungsmitglieder des Flugs KE9956 heute gegen 8.55 Uhr mit einer vorläufig eingesetzten Maschine eingetroffen seien.Korean Air KE9956 war am Samstag gegen 18.30 Uhr (Ortszeit) vom Flughafen Istanbul in Richtung Incheon gestartet. Nach etwa anderthalb Stunden wurden jedoch am rechten Triebwerk Vibrationen festgestellt. Daher musste die Passagiermaschine am Fluhafen Baku in Aserbaidschan notlanden. Um die Passagiere nach Südkorea befördern zu können, wurde am Sonntagnachmittag eine Ersatzmaschine geschickt.