Ministerien berichten ab heute Präsident Yoon über ihre Arbeit

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird ab heute zum ersten Mal nach seinem Amtsantritt von Ministerien über ihre Arbeit berichtet.Den Auftakt macht das Finanzministerium. Es wird erwartet, dass neben anstehenden Angelegenheiten betreffend die Lebensgrundlagen der Bürger, einschließlich der hohen Preise, Maßnahmen zur Umsetzung von Staatsaufgaben wie die Deregulierung, die Reform öffentlicher Institutionen und die Neuordnung verschiedener Ausschüsse im Zentrum stehen werden.Ein führender Beamter des Präsidialamtes sagte, dass der Schwerpunkt bei der ersten Arbeitsberichterstattung der neuen Regierung auf Berichten zu praktischen Maßnahmen liege. Die Minister würden persönlich ins Büro des Präsidenten kommen und berichten.Nach der Berichterstattung des Finanzministeriums am Montag sind am Dienstag das Ministerium für Handel, Industrie und Energie sowie das Ministerium für kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups an der Reihe. Am Freitag werden das Ministerium für Wissenschaft und IKT sowie das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit berichten.