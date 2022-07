Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans bekräftigen Stärkung der Kooperation gegenüber Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für Atomgespräche mit Nordkorea haben die Absicht bekräftigt, die trilaterale Kooperation gegen die Bedrohung durch Nordkorea zu verstärken.Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel im südkoreanischen Außenministerium, Sung Kim, US-Sonderbotschafter für Nordkorea, und Takehiro Funakoshi, Generaldirektor des Büros für asiatische und ozeanische Angelegenheiten im japanischen Außenministerium, kamen am 8. Juli am Rande des G20-Außenministertreffens auf Bali zusammen. Das teilte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Sonntag mit.Es handelt sich offenbar um eine Folgemaßnahme des trilateralen Gesprächs der Außenminister der drei Länder früher an dem Tag. Dabei hatten sich die Minister auf einen flexiblen und offenen Ansatz für Nordkoreas Rückkehr zum Dialog geeignet.Sung Kim bekräftigte die Bedeutung der Stärkung der trilateralen Sicherheitskooperation angesichts der fortgesetzten destabilisierenden und rechtswidrigen Abschüsse ballistischer Raketen durch Nordkorea und versprach eine enge Zusammenarbeit, um die Bedrohung durch Nordkoreas böswillige Cyberaktivitäten zu verringern.