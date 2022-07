Außenminister Park besucht Traueraltar für Abe an japanischer Botschaft

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat einen in Seoul eingerichteten Traueraltar für den am Freitag nach einem Attentat verstorbenen ehemaligen japanischen Premierminister Shinzo Abe besucht und sein Beileid ausgesprochen.Nach dem Kondolenzbesuch am Öffentlichen Informations- und Kulturzentrum der japanischen Botschaft sagte Park Reportern gegenüber, dass er früher anlässlich Aktivitäten zwischen koreanischen und japanischen Abgeordneten für die Förderung der bilateralen Freundschaft den ehemaligen Premier Abe getroffen habe. Er habe vorgehabt, im Falle eines Besuchs in Japan Abe zu treffen und sich von ihm Ratschläge geben zu lassen.Park sagte weiter, alle seien sehr schockiert, dass Abe angeschossen worden und gestorben sei. Er habe geschrieben, dass er den Hinterbliebenen und den Bürgern Japans zum Tod von Ex-Premier Abe tiefes Beileid und Trost ausspreche, der Japans am längsten amtierender Premier gewesen sei und große Spuren in der Geschichte der japanischen Politik hinterlassen habe.