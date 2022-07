Messe der koreanischen Küche in Paris

Photo : YONHAP News

In Paris hat eine Messe der koreanischen Küche stattgefunden und großen Anklang gefunden.Im Carrousel du Louvre, einer unterirdischen Einkaufspassage in der Nähe des Louvre-Museums, gab es eine Veranstaltung zur koreanischen Küche. Obwohl der Eintritt drei Euro kostete, waren viele Interessierte aus verschiedenen Altersgruppen gekommen.Eine Besucherin sagte, sie möge koreanische Musik sehr und finde auch die koreanische Schrift sehr schön. Die koreanische Küche unterscheide sich sehr von der französischen und sei daher sehr interessant.Viele belegten einen Kimchi-Kurs, um selbst einmal Kimchi einzulegen. Der Kurs war schnell ausgebucht. Es gab deutlich mehr Zuschauer als Kursteilnehmer.Koreanische Gerichte wie Kimchi, Bibimbap und Bulgogi sind im Ausland längst bekannt. Die südkoreanische Handelsgesellschaft für Agrar- und Fischereiprodukte aT, die Veranstalterin der Messe, präsentierte die vegetarische Küche als einen künftigen Schwerpunkt der koreanischen Küche.Verschiedene vegetarische koreanische Gerichte wurden auf französische Art und Weise angepasst und vorgestellt. Der Trend, auf die Gesundheit und Umwelt zu achten, erweist sich dabei als Vorteil für die koreanische Küche.Die Messe wurde auch für Exportberatungen genutzt. Angesichts der steigenden Beliebtheit der koreanischen Küche zeigten sich insbesondere viele chinesische und südostasiatische Importeure interessiert, die in Europa Lebensmittel vertreiben.Der Kolumnist Jean-Yves Ruaux sagte, die koreanische Küche mit ihren vegetarischen Gerichten passe zum aktuellen Trend des magenschonenden Essens.Der Export von Erzeugnissen der Landwirtschaft und Fischerei nach Europa legte im ersten Halbjahr dieses Jahres gegenüber 2019 um etwa 50 Prozent zu. Koreanische Lebensmittel seien trotz der aktuell schwierigen Bedingungen wie Corona-Pandemie und Logistikprobleme beliebt geblieben.