Südkorea und USA beginnen Mitte August gemeinsame Militärübung

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA werden Mitte August eine groß angelegte gemeinsame Militärübung abhalten. Die nordkoreanische Armee hat unterdessen ihr Sommermanöver bereits begonnen.Laut dem südkoreanischen Militär am Montag werden Südkorea und die USA vom 22. August bis 1. September ein Combined Command Post Training (CCPT), eine gemeinsame Stabsrahmenübung, abhalten.Die Übung CCPT beruht auf Computersimulationen. Wie verlautete, erwögen beide Länder jedoch, in dem Zeitraum auch ein groß angelegtes Feldmanöver durchzuführen.Südkorea und die USA hatten in ihrer gemeinsamen Gipfelerklärung im Mai angekündigt, angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Nordkorea über eine Erweiterung des Umfangs ihrer Militärübungen auf der koreanischen Halbinsel und in deren Umfeld sprechen zu wollen.Für CCPT wurden die Großmanöver Key Resolve, Foal Eagle und Ulchi-Freedom Guardian zusammengelegt. Die umfassende Übung findet zweimal jährlich statt.