Hoher Beamter des US-Außenministeriums für Gespräche in Seoul eingetroffen

Photo : YONHAP News

Ein hoher Beamter des US-Außenministeriums ist für Gespräche nach Seoul gekommen.Ein zentrales Thema bei den Gesprächen soll die Bedrohung durch Nordkorea sein.In einer Pressemitteilung des Ministeriums hieß es, dass Außenamtsberater Derek Chollet am Montag und Dienstag mit südkoreanischen Regierungsbeamten, Gelehrten und Vertretern der Zivilgesellschaft zusammenkommen wolle.Bei den Gesprächen sollen auch Wege zur Stärkung der bilateralen Allianz erörtert werden. Darüber hinaus sollen regionale und internationale Fragen thematisiert werden, darunter neben der Nordkorea-Frage auch die Krise in Myanmar.Unterdessen wird der für Ostasien und den Pazifik zuständige Abteilungsleiter Daniel Kritenbrink nach Tokio reisen, um zum Tod des früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe zu kondolieren.Der Diplomat wolle nach Angaben seines Ministeriums mit hochrangigen japanischen Beamten über Wege für Fortschritte in der bilateralen Partnerschaft sprechen. Zudem solle eine breite Palette an regionalen und globalen Themen besprochen werden.