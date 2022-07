Parlamentsvorsitzender will mit Fraktionschefs Kompromisse finden

Photo : KBS News

Der Parlamentsvorsitzende Kim Jin-pyo will mit den Fraktionschefs zu einem Gespräch zusammenkommen.Kim will zusammen mit Kweon Seong-dong von der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) und Park Hong-geun von der Minjoo-Partei Koreas Kompromisse finden.Zwischen den beiden größten Fraktionen gibt es Streit darüber, wer die Leitung der jeweiligen ständigen Ausschüsse übernehmen soll.Auch in der Frage der Einsetzung eines Sonderausschusses zur Justizreform sind die Fronten verhärtet.Die PPP fordert, dass die Minjoo-Partei hinsichtlich der Bildung der Ausschüsse für das zweite Halbjahr keine Bedingungen stellt. Die führende Oppositionspartei verlangt jedoch eine Reform des Ausschusses für Justiz und Gesetzgebung, damit dessen Rolle und Macht eingeschränkt werden.