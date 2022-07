Untersuchung nach Notlandung von Korean Air-Maschine eingeleitet

Photo : YONHAP News

Nach der Notlandung einer Passagiermaschine von Korean Air in Aserbaidschan aufgrund eines Feuers in einem Triebwerk ist eine Untersuchung eingeleitet worden.Das Flugzeug musste am Samstag auf dem Weg von Istanbul nach Incheon auf dem Flughafen Baku notlanden.Die südkoreanische Fluggesellschaft und das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr wollen nun die Ursache ermitteln. Dafür wurden Mechaniker nach Aserbaidschan geschickt.Die Triebwerke der Maschine werden voraussichtlich nächste Woche in Südkorea eintreffen. Es handelt sich um das Modell PW4170 der Firma Pratt & Whitney.Triebwerke von einem anderen Typ dieser Firma waren letztes Jahr während des Flugs in den USA zerbrochen, Teile davon stürzten auf die Erde. Deshalb wurden in Südkorea Triebwerke ähnlichen Typs nicht mehr verwendet.215 Passagiere an Bord des notgelandeten Flugzeuges kamen am Montag mit einer Ersatzmaschine am Flughafen Incheon an.Korean Air teilte mit, dass gemäß den Bestimmungen jeder Passagier einen Rabattgutschein im Wert von 240.000 Won (180 Dollar) erhalten habe.