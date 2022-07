Südkoreas Botschafter in den USA trifft US-Vizeaußenministerin

Photo : YONHAP News

Südkoreas Botschafter in den USA, Cho Tae-yong, hat US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman zu einem Gespräch getroffen.Das teilte der Botschafter am Montag im sozialen Netzwerk Facebook mit.Beide hätten sich im Außenministerium in Washington über verschiedene Themen ausgetauscht, darunter die bilateralen Beziehungen, Nordkorea und dessen Nuklearfrage sowie verschiedene Angelegenheiten die Region betreffend.Cho habe in dem Gespräch festgestellt, dass sich Sherman als erste Frau auf dem Posten lange mit der koreanischen Halbinsel befasst habe, da sie zuvor Koordinatorin für die Nordkorea-Politik und Abteilungsleiterin für politische Fragen gewesen sei.Südkoreas Botschafter habe versprochen, mit Sherman und anderen US-Beamten in einem engen Kontakt zu bleiben, damit die bilaterale Allianz fortentwickelt werden könne. Das Bündnis, das im kommenden Jahr seit 70 Jahren bestehen wird, solle zur globalen und umfassenden strategischen Allianz entwickelt werden, die auf neue Herausforderungen im 21. Jahrhundert reagieren könne.Unterdessen besuchte Cho auch einen Traueraltar an der japanischen Botschaft in den USA, der nach dem Tod des früheren Regierungschefs Shinzo Abe aufgebaut worden war.Cho habe dort den Hinterbliebenen und dem japanischen Volk sein tief empfundenes Beileid ausgesprochen, hieß es.