Zahl neuer Covid-19-Fälle in Südkorea klettert auf 62-Tage-Hoch

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf den höchsten Stand seit 62 Tagen gestiegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, dass bis Mitternacht 37.360 Neuansteckungen bestätigt worden seien. Bislang seien insgesamt 18.561.861 Infektionsfälle im Land erfasst worden.Bei den neuen Infektionsfällen wurde somit der höchste Wert seit dem 11. Mai verzeichnet, als 43.908 Fälle gemeldet worden waren.Die Zahl entspricht dem 2,1-Fachen des Wertes vor einer Woche. Seit Anfang der vergangenen Woche verdoppelt sich die Zahl der Neuinfektionen wöchentlich.Nachdem am 17. März mit etwa 620.000 Fällen der Höhepunkt der Omikron-Welle erreicht worden war, ging es bei der Zahl der Neuinfektionen kontinuierlich abwärts. Jedoch steigt die Zahl wieder, nachdem der Wert am 27. Juni auf den zwischenzeitlichen Tiefststand von 3.423 gefallen war.Bei 260 Neuinfektionen handelt es sich um eingeschleppte Fälle. Damit wurde der höchste Stand seit 167 Tagen oder dem 26. Januar verbucht.