Tourismusfestival Seoul Festa findet im August statt

Photo : YONHAP News

„Seoul Festa 2022“, das größte Tourismusfestival in der südkoreanischen Hauptstadt, findet vom 10. bis 14. August statt.Das gab die Stadtverwaltung am Dienstag bekannt.Bürgermeister Oh Se-hoon sagte vor der Presse, dass Seoul Festa 2022 ein Signal für die Erholung des Tourismus in Seoul sei.Am 10. August, dem ersten Tag des Festivals, ist ein Konzert von K-Popsängern wie Rain und NCT Dream im Olympiastadion Seoul geplant. Die Aufführung wird von KBS live übertragen.Am 13. und 14. August findet das weltgrößte Rennen für Elektrowagen Seoul E-Prix 2022 in der Umgebung des Olympiastadions statt.Ab dem 10. August bis Ende des Monats wird zudem Shopping Festa veranstaltet, ein Rabattfestival, an dem sich 3.000 Betriebe, darunter Kaufhäuser und Hotels, in Seoul beteiligen werden.