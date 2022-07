Südkorea will Delegation unter Leitung des Premiers zu Trauerfeier für Abe entsenden

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will zur Trauerfeier des letzte Woche ermordeten ehemaligen japanischen Premierministers Shinzo Abe eine Delegation in einem höheren Rang als in früheren ähnlichen Fällen entsenden.Im Falle des Todes eines früheren Premierministers in Japan fand gewöhnlich nach drei Tagen die Trauerfeier im Familienkreis statt. Etwa nach einem Monat wurde eine Gedenkfeier von der Regierung und der Regierungspartei veranstaltet.Dies wird offenbar auch für die Bestattung Abes gelten. Die südkoreanische Regierung beschloss, Ministerpräsident Han Duck-soo zum Kondolieren nach Japan zu entsenden. In der Vergangenheit wurde in einem solchen Fall der Außenminister oder der Botschafter in Japan entsandt.Hans Besuch wird die Gelegenheit eines unerwarteten Austauschs auf hochrangiger Ebene bieten. In den letzten zwei Wochen trafen die Regierungschefs und die Außenminister beider Länder bei multilateralen Treffen zusammen, es konnten jedoch keine bilateralen Gespräche zustande kommen.Die Entsendung einer Trauerdelegation könnte auch zu einer Gelegenheit zur Wiederaufnahme des Austauschs zwischen den Staaten werden. Als die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan im Jahr 2006 aufgrund der Vermessung von Wasserwegen in der Umgebung von Dokdo angespannt waren, nahm der damalige südkoreanische Außenminister Ban Ki-moon an der Trauerzeremonie für den ehemaligen Premierminister Hashimoto teil. Das sei ein Anlass für die Wiederaufnahme der Kommunikation geworden, hieß es.Einige Beobachter sagen jedoch, dass in baldiger Zeit kein deutlicher Wandel zu erwarten sei, weil Japans Liberaldemokratische Partei nach dem großen Sieg bei den Oberhauswahlen ankündigte, eine Verfassungsänderung, Abes Hinterlassenschaft, anzustreben. Zudem gebe es weiter ungeklärte Angelegenheiten aus der Vergangenheit.Außenminister Park Jin und Parlamentssprecher Kim Jin-pyo besuchten am Montag einen von der japanischen Botschaft in Seoul eingerichteten Traueraltar für Abe. Präsident Yoon Suk Yeol will bald den Altar aufsuchen.Unterdessen reiste US-Außenminister Antony Blinken nach seinem Besuch in Thailand nach Tokio weiter und traf Premierminister Fumio Kishida. Er überreichte Abes Hinterbliebenen ein Schreiben von Präsident Joe Biden.