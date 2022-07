Seoul: Nordkorea setzt südkoreanische Fabrikanlagen in Kaesong unbefugt in Betrieb

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat offiziell bestätigt, dass Nordkorea südkoreanische Fabrikanlagen im innerkoreanischen Industriekomplex Kaesong unbefugt betreibe.Dazu kam es, nachdem mehrere Anzeichen für die Nutzung von südkoreanischen Vermögenswerten in der Industriezone in der Grenzstadt beobachtet worden waren.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums bejahte heute vor Reportern die Frage, ob man davon ausgehe, dass nordkoreanische Arbeiter in einigen der dortigen Fabriken mit der Produktion beschäftigt seien.Der Ministeriale forderte Nordkorea auf, die Verletzung der Eigentumsrechte von Südkoreanern sofort zu stoppen.