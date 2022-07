Regierung will Personaleffizienz bei Regierungsbehörden verbessern

Photo : YONHAP News

Für einen effizienten Personaleinsatz in der Regierung wird die Organisation der Regierungsbehörden ab diesem Monat unter die Lupe genommen.Fünf Prozent der gesamten Belegschaft der zentralen Behörden und Ministerien werden in den nächsten fünf Jahren als Quote für eine integrierte Nutzung bestimmt und unabhängig von ihrer Zugehörigkeit für neue Staatsprojekte eingesetzt.Das Innenministerium teilte heute vor der Presse mit, auf der Kabnettssitzung entsprechende Pläne für das Personalmanagement der Regierung vorgelegt zu haben.Vizeinnenminister Han Chang-seob sagte, dass die fortgesetzte Personalaufstockung trotz der Veränderungen des Verwaltungsumfeldes zu mehreren Problemen wie einer Belastung der Staatsfinanzen und ineffizienten Verwaltung geführt habe. Man wolle auf allen Gebieten der Regierung die Personaleffizienz erhöhen.Die Zahl der in den Regierungsinstitutionen Beschäftigten hat von 978.000 zur Regierungszeit von Präsident Roh Moo-hyun stetig zugenommen, und zwar auf 1,16 Millionen in der Vorgängerregierung von Präsident Moon Jae-in.