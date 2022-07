Präsident Yoon sucht Traueraltar für ehemaligen japanischen Premier Abe auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat in Seoul einen Traueraltar für den ehemaligen japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe aufgesucht.Das Staatsoberhaupt habe heute am Informations- und Kulturzentrum der japanischen Botschaft in der Stadtmitte Seouls kondoliert, teilte das Präsidialamt mit.Er wünsche dem Verstorbenen, der sein Leben dem Wohlstand und der Entwicklung Asiens gewidmet habe, ewige Ruhe. Den Hinterbliebenen und dem japanischen Volk spreche er sein tiefstes Beileid aus, habe Yoon in das Kondolenzbuch geschrieben.Darüber hinaus sollten Südkorea und Japan als engste Nachbarn in Zukunft eng zusammenarbeiten.Abe war am vergangenen Freitag bei einem Wahlkampfauftritt niedergeschossen worden und erlag noch am selben Tag seinen schweren Verletzungen.