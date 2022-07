Photo : YONHAP News

Die koreanische Netflix-Serie “Squid Game” ist für 14 Emmy Awards nominiert worden.Die Serie hat damit unter anderem Chancen auf einen Emmy in der Königskategorie "Beste Dramaserie".Erstmals konkurriert damit ein nicht englischsprachiges Werk in dieser Kategorie.Die Amerikanische Fernsehakademie (Academy of Television Arts and Sciences) veröffentlichte am Dienstag die Liste der Nominierten."Squid Game" konkurriert in der Kategorie "Beste Dramaserie" mit sieben anderen Produktionen, darunter "Better Call Saul", "Stranger Things", "Succession" und "Yellowjackets."Die meistgesehene Netflix-Serie aller Zeiten sorgte auch als nicht englischsprachiges Werk mit den meisten Emmy-Nominierungen für einen neuen Rekord.Schauspieler aus der Serie, und zwar Lee Jung-jae, Jung Ho-yeon, Park Hae-soo sowie Oh Young-su und Lee You-mi, wurden als beste Haupt- oder Nebendarsteller nominiert.Regisseur Hwang Dong-hyuk wurde in den Kategorien "Beste Regie" und "Bestes Drehbuch" für den Preis vorgeschlagen.Der bedeutendste Fernsehpreis der USA wird am 12. September verliehen. Die Veranstaltung wird vom Sender NBC live übertragen.