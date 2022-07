Nordkorea will UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea nicht anerkennen

Photo : YONHAP News

Nordkorea will offenbar die neu ernannte UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea, Elizabeth Salmón, nicht anerkennen.Die entsprechende Absicht teilte das nordkoreanische Außenministerium in einem Beitrag mit, der am Dienstag im Namen von Kim Il-chol von der nordkoreanischen Gesellschaft für Menschenrechtsforschung auf der Webseite veröffentlicht wurde.In dem Beitrag mit der Überschrift „System der Sonderberichterstatter für einzelne Länder, das "schnell abgeschafft werden sollte“ kritisierte Kim Sonderberichterstatter als Marionette der USA und des Westens.Der UN-Menschenrechtsrat ernannte am 8. Juli Elizabeth Salmón, Direktorin des Instituts für Demokratie und Menschenrechte der Päpstlichen Katholischen Universität von Peru, zur Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea.Der Posten des Sonderberichterstatters für Menschenrechte in Nordkorea wurde 2004 aufgrund einer Resolution des UN-Menschenrechtsrats geschaffen. Seine Aufgabe besteht darin, die Menschenrechtslage in Nordkorea zu untersuchen und der UN-Generalversammlung sowie dem Menschenrechtsrat über die Ergebnisse zu berichten.