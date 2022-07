Starkregenwarnung in zentralen Gebieten

Photo : YONHAP News

In der Hauptstadtregion sowie den Regionen Gangwon und Süd-Chungcheong ist eine Starkregenwarnung ausgegeben worden.Demnach führte das Ministerium für Inneres und Sicherheit einen Notdienst ein.Das Ministerium teilte mit, dass sich das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen zur Reaktion auf Starkregen ab 8 Uhr am heutigen Mittwoch im Notdienst der ersten Stufe befinde.Zudem wurde die Krisenwarnung um eine Stufe auf „Vorsicht“ angehoben.Laut dem Wetteramt sollen in den zentralen Gebieten, in der südwestlichen Region Honam sowie in der Region Nord-Gyeongsang 30 bis 100 Millimeter Regen niedergehen. Im Norden von Gyeonggi und im nördlichen Binnenland von Gangwon würden ortsweise über 150 Millimeter Regen erwartet.Das Hauptquartier will angesichts möglicher Schäden durch Starkregen Flüsse, Strände, Tiefland und Campingplätze frühzeitig auf ihre Sicherheit hin überprüfen.