Außenminister empfängt neuen US-Botschafter in Seoul

Photo : YONHAP News

Der neue Botschafter der Vereinigten Staaten in Südkorea, Philip Goldberg, hat Außenminister Park Jin einen Höflichkeitsbesuch abgestattet.Goldberg traf am Sonntag in Südkorea ein und besuchte am Dienstag den Sitz des Außenministeriums in Seoul.Park sagte bei dem Treffen, man stehe vor vielen Herausforderungen, darunter die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen, Probleme der Wirtschaftssicherheit wie Veränderungen in den Lieferketten sowie die Corona-Pandemie. Das Bündnis zwischen Südkorea und den USA werde zusätzlich gefestigt, indem man solche Herausforderungen gemeinsam überwinde.Goldberg sagte, die Allianz zwischen Korea und den USA sei immer ein Fundament der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Region gewesen und dies werde auch so bleiben.