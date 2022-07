Seoul veröffentlicht Fotos von Rückführung nordkoreanischer Fischer von 2019

Photo : YONHAP News

Aufnahmen von der umstrittenen Rückführung von zwei geflüchteten nordkoreanischen Fischern im November 2019 sind veröffentlicht worden.Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte am Dienstag mit, der Nationalversammlung auf deren Forderung hin Fotos von der Repatriierung am Waffenstillstandsort Panmunjom ausgehändigt zu haben. Die Fotos wurden auch für die Presse freigegeben.Das Vereinigungsministerium habe zum Zwecke der Dokumentation jedes Mal Fotos gemacht, wenn Nordkoreaner in Panmunjom übergeben wurden, erläuterte ein Ministerialer.Auf den veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, wie zwei nordkoreanische Fischer in einer südkoreanischen Einrichtung in Panmunjom warten, und wie sie der nordkoreanischen Seite an der militärischen Demarkationslinie übergeben werden.Die Fotos lassen erkennen, dass ein in Schwarz gekleideter Fischer versucht haben könnte, sich umzudrehen, um nicht auf die nordkoreanische Seite gehen zu müssen.Die damalige Regierung hatte beide Fischer Nordkorea übergeben, weil sie im Verdacht gestanden hatten, an Bord eines Boots 16 Kollegen ermordet zu haben.