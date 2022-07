Zentralbank erhöht Leitzins um 0,5 Prozentpunkte

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea beschloss heute bei seiner regelmäßigen Sitzung, den Leitzins von derzeit 1,75 Prozent auf 2,25 Prozent zu erhöhen.Zuvor hatte das Gremium den Schlüsselzins im April und Mai jeweils um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Es ist das erste Mal seit der Einführung des Leitzinses im Jahr 1999, dass dreimal in Folge eine Zinserhöhung beschlossen wurde.Zudem unternahm die Zentralbank zum ersten Mal einen sogenannten „big step“, die Anhebung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte.Als Grund werden die hohe Inflationsrate in Südkorea und die Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte in den USA im vergangenen Monat vermutet. Die Verbraucherpreise hierzulande stiegen im Juni um sechs Prozent, damit so stark wie seit fast 24 Jahren nicht mehr.