Politik Erstmals seit zwei Monaten über 40.000 Corona-Neuinfektionen in Südkorea

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat erstmals seit zwei Monaten die 40.000er-Marke übertroffen.



Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht 40.266 neue Infektionsfälle bestätigt worden seien. Bislang seien insgesamt 18.602.109 Infizierte im Land erfasst worden.



Es ist das erste Mal seit dem 11. Mai oder seit 63 Tagen, dass die Zahl der Neuinfektionen über 40.000 lag.



Verglichen mit der Vorwoche ist der Wert 2,1-mal höher und 3,9-mal höher als vor zwei Wochen. Gegenüber dem Vortag wurden 2.906 mehr Fälle registriert.



Bei der Zahl der Neuinfektionen ging es lange abwärts, nachdem am 17. März mit 621.148 Fällen der Höhepunkt erreicht worden war. Jedoch steigt die Zahl wieder, nachdem der Wert am 27. Juni auf den zwischenzeitlichen Tiefststand von 3.423 gefallen war.