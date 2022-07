Südkorea nimmt an von USA geführter Weltraumübung teil

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär nimmt an einer von den USA geführten multinationalen Übung zur Weltraumsicherheit teil.Nach Behördenangaben am Dienstag werden die südkoreanische Luftwaffe und der Vereinigte Generalstab an der Übung „Global Sentinel“ teilnehmen, die unter Federführung des US-Weltraumkommandos Ende Juli beginnen wird.Global Sentinel dient dazu, Verfahren der internationalen Kooperation in Vorbereitung auf Gefahren und Bedrohungen im Weltraum zu meistern. Dies gilt zum Beispiel für eine Kollision von Satelliten. Dieses Jahr nehmen 18 Länder daran teil. Südkorea entsendet seit 2018 Vertreter seiner Luftwaffe zu der Übung.Die Präsidenten Südkoreas und der USA vereinbarten bei ihrem Treffen im Mai, im Verteidigungsbereich auch hinsichtlich des Weltraums enger kooperieren zu wollen.Der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Armee hatte im Januar eine für den Weltraum zuständige Abteilung gegründet.