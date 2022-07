Seoul zählt laut „Time“ zu 50 besten Orten weltweit von 2022

Photo : YONHAP News

Das US-Magazin „Time“ hat Seoul zu einer der weltweit besten Destinationen dieses Jahres gekürt.„Time“ veröffentlichte am Dienstag die Liste der 50 besten Orte der Welt für einen Besuch. Hierfür wurden Korrespondenten und Beitragsschreiber weltweit befragt.Das Nachrichtenmagazin bezeichnete Seoul als „smarteste Stadt“. Es sei nun die erste Stadtverwaltung, die ins Metaverse integriert sei.Weiter hieß es, dass das öffentliche Verkehrssystem von Seoul in puncto Innovation weltweit führend sei. Dabei wurde auf den Einbau von Geräten zur Verbesserung der Luftqualität in jedem Personenkraftwagen, kostenlose Ladegeräte für Mobiltelefone und einen unbegrenzten Wi-Fi-Dienst hingewiesen.In Asien wurden Kerala und Ahmedabad in Indien, die Setouchi-Inseln sowie die Insel Kyushu in Japan, Bali in Indonesien und Boracay in den Philippinen in die Liste aufgenommen.