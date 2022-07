Nordkorea feuerte auch am Montag Geschoss mit Mehrfachraketenwerfer ab

Photo : YONHAP News

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat Nordkorea den zweiten Tag in Folge Geschosse mit einem Mehrfachraketenwerfer abgefeuert.Wie verlautete, habe das südkoreanische Militär auch am Montag eine Flugbahn beobachtet, deren Ursache wahrscheinlich ein nordkoreanischer Mehrfachraketenwerfer sei.Das Militär teilte mit, dass in enger Kooperation zwischen Südkorea und den USA eine gründliche Einsatzbereitschaft aufrechterhalten werde.Nordkorea hatte zuvor am Sonntagnachmittag zwei Geschosse mit einem Mehrfachraketenwerfer in Richtung Westmeer abgeschossen.Hierzu hatte ein Mitarbeiter des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt gesagt, es handele sich anscheinend um eine regelmäßige Übung der nordkoreanischen Armee. Man gehe davon aus, dass die Abschüsse nicht als Provokation gedacht seien.