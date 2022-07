Präsidialamt kritisiert eventuelle Zwangsrückführung nordkoreanischer Fischer

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat die umstrittene Rückführung von zwei nordkoreanischen Fischern von 2019 kritisiert.Falls sie sich zum Überlaufen bereit erklärt hätten und trotzdem zwangsrückgeführt worden wären, würde dies sowohl gegen das Völkerrecht als auch gegen die Verfassung verstoßen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, sagte die Sprecherin Kang In-sun am Mittwoch vor der Presse. Die Aufklärung der Wahrheit sei unbedingt notwendig.Es sei aufgenommen worden, wie sich die beiden geflüchteten nordkoreanischen Fischer weigerten, nach Nordkorea zurückgeschickt zu werden, hieß es.Das Vereinigungsministerium hatte am Dienstag Fotos von der Repatriierung beider Nordkoreaner am 7. November 2019 am Waffenstillstandsort Panmunjom veröffentlicht.Das Bild davon, wie sie versuchten, nicht verschleppt zu werden, weiche stark von der Erläuterung der Moon Jae-in-Regierung ab, dass sie sich nicht gewünscht hätten, nach Südkorea überzulaufen. Die Yoon Suk-Yeol-Regierung werde die Wahrheit über das Ereignis in allen Details aufklären, um die universellen Werte der Freiheit und Menschenrechte wiederherzustellen, sagte die Sprecherin weiter.Dazu sagte der Krisenchef der Minjoo-Partei Koreas, Woo Sang-ho, heute Reportern gegenüber, es sei ein schwerwiegender Vorfall, 16 Menschen ermordet zu haben. Die Nordkoreaner seien als Kriminelle ausgeliefert worden. Es sei übertrieben, dies als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu definieren.Die Taskforce der Minjoo-Partei zum Tod eines Beamten im Westmeer von 2020 betonte, es gebe das Missverständnis, dass die Fischer freiwillig nach Südkorea gekommen seien. Tatsächlich seien sie vom südkoreanischen Militär gefangen genommen worden. Die Regierung sei damals unter umfassender Berücksichtigung der Umstände zu dem Schluss gekommen, dass hinter ihrem Wunsch, überzulaufen, keine echte Überzeugung stecke.