Bank of Korea erhöht Leitzins erstmals um 0,5 Prozentpunkte

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent angehoben.Die Zinserhöhung beschlossen die Mitglieder des Geldpolitik-Ausschusses der Bank of Korea einstimmig.Es ist das erste Mal seit der Einführung des Leitzinses im Jahr 1999, dass das Zinsniveau um 0,5 Prozentpunkte erhöht wurde. Zudem beschloss das Gremium dreimal in Folge eine Zinserhöhung, was ebenfalls zum ersten Mal erfolgte. Der Schlüsselzins war zuvor im April und Mai um jeweils 0,25 Prozentpunkte angehoben worden.Der Leitzins war nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie bis auf 0,5 Prozent gefallen, ehe im August letzten Jahres eine Anhebung vorgenommen wurde. In einem Jahr stieg das Zinsniveau um 1,75 Prozentpunkte.Die Notenbank schätzte nach eigenen Angaben ein vorsorgliches Vorgehen zur Verhinderung einer anhaltend hohen Inflation als wichtiger ein, obwohl das Abwärtsrisiko für die Konjunktur zugenommen habe.Die Verbraucherpreise in Südkorea kletterten im vergangenen Monat als Folge der gestiegenen globalen Öl- und Getreidepreise um sechs Prozent, damit so stark wie seit fast 24 Jahren nicht mehr. Die Inflationserwartung, die von der Zentralbank im Juni vorgelegt wurde, entspricht zudem dem höchsten Stand seit zehn Jahren und zwei Monaten.Eine Rolle spielte offenbar auch die Leitzinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte in den USA im vergangenen Monat. Damit wurde die Zinsdifferenz zwischen Südkorea und den USA nahezu abgebaut.Am Finanzmarkt herrscht derzeit die Ansicht vor, dass die US-Notenbank Fed Ende Juli den Schlüsselzins erneut um 0,75 Prozentpunkte erhöhen werde.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea deutete seinerseits die Möglichkeit weiterer Zinsanhebungen an. Es müsste am Kurs der Zinserhöhungen festgehalten werden, da erwartet werde, dass die Preise für einen beträchtlichen Zeitraum über dem Zielwert liegen würden, hieß es.