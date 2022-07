Landesweit Monsunregen bis Donnerstagvormittag

Photo : YONHAP News

Am heutigen Mittwoch soll es wegen der Monsunregenfront landesweit überwiegend trüb und regnerisch sein.In den zentralen Gebieten sowie den Regionen Honam und Nord-Gyeongsang werden 30 bis 100 Millimeter Regen erwartet. Im Norden von Gyeonggi und im nördlichen Binnenland von Gangwon wird ortsweise mit über 150 Millimeter Regen gerechnet.An der Ostküste des Landes, in der Region Süd-Gyeongsang und auf der Insel Jeju sollen zehn bis 60 Millimeter Regen niedergehen.In den zentralen Gebieten soll es heute, in der Region Honam zwischen dem frühen Donnerstagmorgen und dem Vormittag 30 bis 50 Millimeter Starkregen pro Stunde geben.In den meisten Regionen soll der Regen am Donnerstagvormittag aufhören. Am Donnerstagnachmittag wird es jedoch im Binnenland der zentralen Gebiete lokale Regenschauer geben.