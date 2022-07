Zentralbankchef hält schrittweise Zinsanhebungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte für wünschenswert

Photo : YONHAP News

Der Gouverneur der südkoreanischen Zentralbank, Rhee Chang-yong, hat sich dafür ausgesprochen, den Leitzins für eine Weile jeweils um 0,25 Prozentpunkte schrittweise zu erhöhen.Angesichts des weiter hohen Preisniveaus bestehe die Notwendigkeit, am Kurs der Zinserhöhungen festzuhalten, sagte Rhee heute vor Reportern. Zuvor hatte der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea den Leitzins erstmals um 0,5 Prozentpunkte angehoben, was als „big step“ bezeichnet wird.Es werde erwartet, dass die Inflationsrate in den nächsten Monaten über dem aktuellen Niveau liegen und danach allmählich sinken werde, hieß es. Damit wurde angedeutet, dass es keinen weiteren „big step“ geben werde, sollte die Preisentwicklung nicht von diesem Kurs abweichen.