Von Lim Yun-chan gespieltes Stück von Rachmaninow auf YouTube am häufigsten gesehene Version

Photo : YONHAP News

Das vom südkoreanischen Pianisten Lim Yun-chan jüngst bei einem Wettbewerb gespielte 3. Klavierkonzert in d-Moll von Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow ist die auf YouTube am häufigsten gespielte Interpretation dieses Stücks.Das schrieb die Van Cliburn Foundation am Mittwoch im sozialen Netzwerk Facebook. Das südkoreanische Klavierwunder hatte vor kurzem den internationalen Klavierwettbewerb Van Cliburn International Piano Competition gewonnen.Das Video war am 20. Juni im YouTube-Kanal der Van Cliburn Foundation veröffentlicht worden. Bislang wurde es 4,8 Millionen Mal angeschaut.Bislang war ein Video von der Aufführung des Pianisten Vladimir Horowitz in der Avery Fisher Hall in New York aus dem Jahr 1978 die meistgesehene Version dieses Stücks.Der Südkoreaner Lim wurde im Juni der bislang jüngste Sieger bei dem Klavierwettbewerb.