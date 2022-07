38 North: Nordkorea stellt in Yongbyon Plutonium her

Photo : YONHAP News

Nordkorea stellt nach Angaben von Experten in den USA in seiner Nuklearanlage in Yongbyon waffenfähiges Plutonium her.Zu dieser Einschätzung gelangte 38 North, eine auf Informationen über Nordkorea spezialisierte Portalseite, in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht.Demnach würde Nordkorea trotz heftigen Regens in dem zentralen Nuklearkomplex in der Provinz Nord-Pyongan weiterhin Plutonium herstellen.Auf Satellitenaufnahmen sei seit Mai Kühlwasser an dem Fünf-Megawatt-Reaktor zu erkennen.Eine Aufnahme vom 5. Juli zeige aus einem Kohlekraftwerk nahe dem radiochemischen Labor aufsteigenden Rauch. In dem Labor würden abgebrannte Brennstäbe aufgearbeitet, um Plutonium zu extrahieren.Zuletzt sei dort im Juli letzten Jahres eine Rauchfahne registriert worden.Laut den Angaben in dem Bericht sei es aber noch zu früh, um endgültig zu beurteilen, ob dort mit der Wiederaufbereitung begonnen worden sei.Die heftigen Niederschläge in letzter Zeit schienen bislang keinen Schaden an dem Reaktor verursacht zu haben, obwohl der Pegel des nahegelegenen Flusses gestiegen sei. An dem Komplex gebe es Arbeiten, um Flutschäden vorzubeugen, heißt es in dem Bericht weiter.