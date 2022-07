Präsident Yoon ermutigt Menschen ab 50 Jahren zur zweiten Booster-Impfung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Öffentlichkeit dazu ermutigt, sich die zweite Booster-Impfung verabreichen zu lassen.Yoon bekam am Mittwoch in einem Gesundheitszentrum in Seoul selbst die vierte Covid-Impfung.Das teilte seine Sprecherin Kang In-sun mit.Der Präsident sei sich der Gefahr von Durchbruchsinfektionen bewusst. Doch gingen Experten davon aus, dass eine Impfung das Risiko einer schweren Erkrankung deutlich reduziere.Die Regierung wolle außerdem keine Bemühungen scheuen, um ausreichend Impfstoff sicherzustellen.Yoon hatte sich die dritte Spitze im vergangenen Dezember geben lassen.Südkoreas Behörden hatten am Mittwoch beschlossen, dass auch die 50- bis 59-Jährigen für eine zweite Auffrischungsimpfung infrage kommen sollen. Zudem sollen alle Erwachsenen mit schweren Grunderkrankungen Anspruch auf eine vierte Impfung haben.Bis dahin waren nur Menschen ab 60 Jahren zur vierten Impfung aufgerufen.