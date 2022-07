Präsident Yoon will sich für Ausbildung von Experten für Cybersicherheit einsetzen

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol will sich für die Ausbildung von Experten für Cybersicherheit einsetzen.Die Kapazitäten auf diesem Gebiet müssten in enger Abstimmung zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor gestärkt werden. Die Cybersicherheit sei ein zentrales Element der nationalen Sicherheit.Bei einer Zeremonie zur Feier des elften Tages der Informationssicherheit in einem Startup-Zentrum in Seongnam nahe Seoul sagte Yoon am Mittwoch weiter, dass Südkorea auch bei der Cyberkriegsführung besser werden müsse, um mit wachsenden Bedrohungen im Cyberraum zurechtkommen zu können.Südkorea solle daher entsprechende Reservekräfte vorhalten, damit im nationalen Notfall Ressourcen des privaten und öffentlichen Sektors zusammengeführt werden können.Damit ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stehen, soll das entsprechende Kursangebot an den Hochschulen ausgebaut werden.Südkorea wolle 100.000 Experten für Cybersicherheit ausbilden und entsprechende Technologien als strategische Industrie fördern, fügte er hinzu.Auch mit dem Ausland solle in der Frage enger kooperiert werden. Südkorea wolle daher bald dem Budapester Übereinkommen über Cyberkriminalität beitreten, hieß es weiter.