Politik US-Kommandeur betont Notwendigkeit gemeinsamer Feldübungen mit Südkorea

Paul LaCamera, der Kommandeur der US-Streitkräfte in Korea (USFK), hat die Notwendigkeit gemeinsamer Feldübungen mit Südkorea und der Reaktion auf nordkoreanische Bio- und Chemiewaffen betont.



LaCamera sagte in seinem Vortag bei der Asian Leadership Conference am Mittwoch, Südkorea und die USA hielten zwar die gemeinsame Stabsrahmenübung CCPT ab. Jedoch müssten in verschiedenen Bereichen, darunter Luft, Meer, Land, Cyberspace und Weltraum, Bedingungen für Feldübungen sichergestellt werden.



Wie verlautete, überprüften Südkorea und die USA, bei der gemeinsamen Stabsrahmenübung ab dem 22. August auch eine Feldübung (FTX) durchzuführen.



In Bezug auf die Bedrohung durch Nordkorea sagte LaCamera, man sollte nicht nur auf Nordkoreas Atomwaffen, sondern auch auf Bio- und Chemiewaffen achten. Dekontaminationsübungen müssten gründlich durchgeführt werden können, ohne dabei falsche Botschaften an lokale Gemeinschaften auszusenden.



Der Kommandeur fügte hinzu, dass die trilateralen Kooperationsbeziehungen zwischen Südkorea, den USA und Japan für Frieden und Sicherheit in Nordostasien von großer Bedeutung seien. Sie müssten gemeinsame Übungen nicht unbedingt auf der koreanischen Halbinsel durchführen, diese könnten auch in Japan oder anderen Gegenden im indopazifischen Raum stattfinden.