Photo : YONHAP News

Die Regierung will auf Herdenverhalten am Finanzmarkt aktiv reagieren.Sollte es als Folge von wichtigen Ereignissen im In- und Ausland wie der Leitzinserhöhung zu einem Herdenverhalten kommen, würden gegebenenfalls auch Maßnahmen für einzelne Märkte ergriffen, kündigte Vizefinanzminister Bang Ki-sun heute in einer Regierungssitzung zu Finanzen und Makrowirtschaft an.Aufgrund einer weiterhin großen Unsicherheit im Markt würden die Regierung und die zuständigen Behörden dafür Sorge tragen, den Einfluss globaler Risikofaktoren so gering wie möglich zu halten.Zuletzt habe der koreanische Finanzmarkt auf die Inflation sowie Anzeichen für eine Konjunkturverlangsamung empfindlich reagiert und die Entwicklungen am Weltmarkt größtenteils nachvollzogen.Zur Leitzinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte durch die Bank of Korea hieß es, dass diese vom Markt weitgehend eingepreist gewesen sei. Sowohl das Ausmaß der Zinsanhebung als auch die Angaben zu möglichen künftigen Zinsschritten hätten den Markterwartungen entsprochen.