Son Heung-min wird Good Will-Botschafter des WFP

Photo : YONHAP News

Fußballstar Son Heung-min ist zu einem Global Good Will-Botschafter des Welternährungsprogramms (WFP) der Vereinten Nationen ernannt worden.Die Ernennungsfeier fand am Mittwoch im WM-Stadion von Seoul vor einem Freundschaftsspiel zwischen Sons Verein Tottenham Hotspur und einer Auswahl der südkoreanischen Profi-Fußballliga K-League statt.WFP-Exekutivdirektor David Beasley begrüßte Sons Ernennung und überreichte ihm ein Sondertrikot, auf dem „UN WFP“ und „Goodwill Ambassador“ geschrieben stehen.Son sagte, er fühle sich sehr geehrt, an einem so besonderen Tag zum Botschafter für den guten Willen ernannt worden zu sein. Er wolle sein Bestes tun, damit möglichst viele Menschen der Ernährungsfrage Aufmerksamkeit schenken würden.Das WFP ist die größte humanitäre Organisation der Welt, die jedes Jahr Nahrungsmittelhilfe für mehr als 100 Millionen Menschen in der Welt leistet. Die Organisation erhielt für ihre Arbeit 2020 den Friedensnobelpreis.