Einreisende können Ergebnis von PCR-Test nach Einreise in Q-code eingeben

Photo : YONHAP News

Einreisende können ab heute das Ergebnis eines nach der Einreise gemachten PCR-Tests in das südkoreanische System zur Vorab-Eingabe von Informationen zur Quarantäne, Q-code, eingeben.Einreisende sollen sich innerhalb von drei Tagen nach der Einreise nach Südkorea einem PCR-Test unterziehen.Öffentliche Gesundheitszentren können die im Q-code registrierten Testergebnisse der Einreisenden feststellen. Wer solche Informationen nicht eingab, wird über die Testung und Registrierung informiert.Einreisende, die vom Q-code noch nicht Gebrauch machten, können sich ab heute registrieren lassen. Hierfür müssen die Passnummer, das Geburtsdatum und das Einreisedatum eingegeben werden.Einen PCR-Test können Inländer oder Ausländer, die sich hierzulande langfristig aufhalten wollen, im öffentlichen Gesundheitszentrum an ihrem Wohnort machen. Ausländer, die für einen kurzfristigen Aufenthalt einreisen, können in einem Corona-Testzentrum am Flughafen oder in einer medizinischen Einrichtung in der Nähe ihrer Unterkunft getestet werden.Ab dem 25. Juli wird die Testbestimmung für Einreisende verschärft. Demnach soll bereits innerhalb eines Tages nach der Einreise ein PCR-Test gemacht werden.