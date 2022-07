Finanzminister Choo nimmt an G20-Finanzministertreffen teil

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Finanzminister Choo Kyung-ho nimmt erstmals seit dem Amtsantritt der neuen Regierung am Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20 teil.Das Finanzministerium teilte mit, dass Cho am Donnerstag aufbreche, um am G20-Treffen auf der indonesischen Insel Bali am Freitag und Samstag teilzunehmen.Dabei werden die Weltwirtschaft, das internationale Finanzsystem, die Infrastruktur und internationale Steuern thematisiert.Choo will mit seinen Kollegen über die komplexe Krise, einschließlich der durch die russische Invasion in die Ukraine veranlassten Preisanstiege und finanzieller Instabilität, diskutieren. Er will fordern, auf G20-Ebene einen Fonds zum Umgang mit der Pandemie zu betreiben.Er will am Rande des G20-Treffens bilaterale Gespräche mit der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) Kristalina Georgiewa sowie mit anderen Finanzministern führen. Unter anderem sind Gespräche mit den Kollegen aus Indien, Indonesien und Singapur geplant.