Kommerzialisierung des ersten koreanischen Covid-19-Impfstoffs im zweiten Halbjahr angestrebt

Photo : KBS News

Die Kommerzialisierung des ersten in Südkorea entwickelten Covid-19-Impfstoffs wird im zweiten Halbjahr angestrebt.Das Unternehmen SK Bioscience teilte am Donnerstag mit, dass es das Verfahren zur Kommerzialisierung des Impfstoffs SKYCovione einleite.Der Impfstoff wird denjenigen verabreicht, die noch keine Corona-Impfung erhalten haben.SKYCovione erhielt Ende Juni die Zulassung vom Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit für den Einsatz bei Menschen ab 18 Jahren. Die südkoreanischen Behörden hatten zuvor im März mit dem Hersteller einen Vorvertrag zur Lieferung von zehn Millionen Dosen unterzeichnet.Derzeit finden klinische Studien zu Auffrischungs- und Kreuzimpfungen mit SKYCovione statt. Es ist auch geplant, noch in diesem Jahr Phase-III-Studien bei 12- bis 17-Jährigen durchzuführen.SK Bioscience nahm im Februar 2020 die Entwicklung von SKYCovione auf. Bei den Phase-III-Studien in sechs Ländern, darunter Thailand, Neuseeland und Südkorea, stellte sich heraus, dass SKYCovione eine 2,93-mal höhere neutralisierende Antikörper-Reaktion als der AstraZeneca-Impfstoff aufweist.