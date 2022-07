Nordkorea erkennt selbsternannte Volksrepubliken in Ostukraine an

Photo : KBS News

Nordkorea hat die selbsternannten pro-russischen „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk im Donbass im Osten der Ukraine offiziell anerkannt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag, dass Außenministerin Choe Son-hui am Mittwoch in den Briefen an die Außenminister von Donezk und Luhansk die Entscheidung mitgeteilt habe, die Unabhängigkeit beider Republiken anzuerkennen. Sie habe die Absicht geäußert, zwischenstaatliche Beziehungen mit beiden Ländern entwickeln zu wollen.Das ukrainische Außenministerium verkündete als Reaktion am Mittwoch in einer Erklärung im Internetauftritt den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Nordkorea. Man halte die Entscheidung Nordkoreas für einen Versuch, die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine zu verletzen, hieß es.