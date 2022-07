Ukrainische Sängerin tritt vor koreanischem Publikum auf

Photo : YONHAP News

Eine ukrainische Sängerin ist mit der Botschaft nach Südkorea gekommen, dass Musik mächtiger als eine Schusswaffe ist.Es ist die Mezzosopranistin Nataliia Matvieieva, eine Sängerin der Spitzenklasse, die zum Flüchtling wurde.Sie riskierte ihr Leben, um die Grenze zu überqueren, und kam nach Südkorea, um ihr vor dem Kriegsausbruch gegebenes Versprechen für einen Auftritt einzuhalten.Nataliia war über 15 Jahre lang europaweit tätig. Sie gehört dem Nationalen Theater für Oper und Ballett in Charkiw an, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Die Stadt wurde von Anfang an von russischen Truppen schwer unter Beschuss genommen.Sie musste mit ihrer zweijährigen Tochter in einem unterirdischen Bunker Zuflucht suchen. Wegen der Todesangst versagte für einige Zeit ihre Stimme.Sie sagte, sie habe instinktiv Furcht gehabt. Sie habe ihre Stimme nicht kontrollieren können, die Klänge seien nicht mehr so aus ihr herausgekommen, wie sie es wollte.Nataliia konnte mit großer Mühe aus der Ukraine fliehen und erhielt in Tschechien einen Flüchtlingsstatus. Damit konnte sie wieder die Gelegenheit zum Singen finden.Als ersten Ort für einen Auftritt außerhalb Europas wählte sie Südkorea. Noch vor dem Kriegsausbruch war sie zu einem Opernfestival in Chuncheon eingeladen worden.Sie wird als Zigeunerin, die Hauptfigur in „Carmen“, auftreten. Außerdem will sie für ihr Vaterland ein ukrainisches Volkslied singen.Ihre Erfahrung als Flüchtling lehrte sie, den Wert des Friedens in Liedern darzustellen.Was sie sich am sehnlichsten wünsche, sei der Frieden. Das sei ihr einziger Wunsch. Sie möchte bald in die Heimat zurückkehren, sagte sie.