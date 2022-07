Börse in Seoul schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag im Minus geschlossen.Grund für den Rückgang waren erneut Inflationssorgen im In- und Ausland.Der Hauptindex Kospi verlor 0,27 Prozent auf 2.322,32 Zähler.In den USA hatten am Mittwoch die Börsen nachgegeben, weil der Verbraucherpreisindex für Juni eine Inflationsrate von 10,2 Prozent auswies.Investoren schienen geteilter Meinung zu sein, wie die Daten zu interpretieren seien. Manche Aktien schienen sich erholt zu haben, weil die Anleger davon ausgingen, dass die gesunkenen Ölpreise in den Daten noch nicht berücksichtigt worden seien, wurde Choi Yoo-joon von Shinhan Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.