Durch Fusion von Tving und Seezn entsteht Südkoreas größter OTT-Service

Photo : YONHAP News

Durch die Fusion von Tving und Seezn soll Südkoreas größter OTT-Service entstehen.OTT steht für Over-the-Top-Mediendienst und wird direkt über das Internet angeboten.Das Telekommunikationsunternehmen KT gab am Donnerstag bekannt, seinen Dienst Seezn mit Tving von CJ ENM zusammenlegen zu wollen.Dies fördere die Wettbewerbsfähigkeit im südkoreanischen Mediengeschäft sowie das Wachstum bei koreanischen Kulturinhalten.Auch CJ ENM bestätigte in einer Vorstandssitzung das Geschäft, das in Form einer Übernahme von Seezn durch Tving vollzogen werden soll.Der neue Dienst hätten fünf Millionen Abonnenten und würde damit die derzeitige Nummer eins Wavve überholen. Dieser OTT-Dienst hat aktuell 4,24 Millionen Abonnenten.Der neue Streaming-Dienst hätten außerdem rund die Hälfte der Netflix-Abonnenten in Südkorea als Kunden.