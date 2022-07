Gremium von Regierung und Privatsektor berät über Entschädigungen für Zwangsarbeiter

Photo : YONHAP News

Ein Gremium von Regierung und Privatsektor hat über Entschädigungen für Zwangsarbeiter zur Zeit der japanischen Kolonialherrschaft beraten.Der Ausschuss kam am Donnerstag zu seiner zweiten Sitzung zusammen. Die Leitung übernahm Vizeaußenminister Cho Hyun-dong. Auch Anwälte der Opfer und Experten verschiedener Fachgebiete beteiligten sich an der Diskussion.Hintergrund ist ein Urteil des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2018. Dieser hatte die japanischen Unternehmen Nippon Steel Corporation und Mitsubishi Heavy Industries aufgefordert, koreanische Zwangsarbeiter zu entschädigen. Weil die Unternehmen der Aufforderung nicht nachkamen, wurden deren Vermögenswerte in Südkorea beschlagnahmt. Im Herbst könnte die Liquidierung des Vermögens anstehen, sollte bis dahin keine andere Lösung gefunden werden.Das Gremium soll über die Option eines Gläubigerwechsels beraten haben. Demnach könnte eine dritte Partei einen Opferfonds einrichten oder die südkoreanische Regierung übernimmt die Zahlungen. Die Vertreter der Opferseite hätten jedoch verlangt, dass auch die japanischen Firmen in einen Fonds einzahlen müssten.Darüber wurde über das Recht der Opfer auf ein diplomatisches Schutzrecht diskutiert, das diese bei der ersten Sitzung am vergangenen Montag gefordert hatten. Die Opferseite stellte diese Forderung, um direkt mit den japanischen Firmen verhandeln zu können. Ein Beamter des Außenministeriums wies in der Sitzung aber darauf hin, dass die Entschädigung Privatunternehmen betreffe und ein solches Recht in diesem Zusammenhang nicht geltend gemacht werden könne.Schließlich machten die Vertreter der Opfer noch einmal deutlich, dass die japanischen Unternehmen und die Regierung sich nach Möglichkeit entschuldigen sollten.