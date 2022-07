Importpreise steigen im Juni zweiten Monat in Folge

Photo : YONHAP News

Die Importpreise in Südkorea sind im Juni aufgrund des Anstiegs der globalen Ölpreise den zweiten Monat in Folge gestiegen.Laut Daten der Zentralbank stand der Importpreisindex im Juni bei 154,84, damit 0,5 Prozent höher als im Mai. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ist der Wert 33,6 Prozent höher.Der Index stieg den zweiten Monat in Folge, obwohl sich der Anstieg im Juni nach 3,8 Prozent im Mai verlangsamte.Bei Rohstoffen verzeichneten Bergbauerzeugnisse mit 3,8 Prozent die stärkste Teuerung. Das Ergebnis wird auf den Anstieg der globalen Ölpreise zurückgeführt. Dubai-Öl verteuerte sich letzten Monat gegenüber dem Vormonat um 4,7 Prozent.Der Exportpreisindex kletterte im Juni gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent auf 132,81. Es wurde den sechsten Monat in Folge ein Anstieg verbucht. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Index um 23,7 Prozent.