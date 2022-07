Internationales WWF: Südkorea bei Geschlechtergleichstellung auf Platz 99 unter 146 Ländern

Südkorea hinkt bei der Gleichstellung der Geschlechter im internationalen Vergleich weiter zurück.



Laut dem Global Gender Gap Report 2022, den das Weltwirtschaftsforum am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichte, landete Südkorea mit 0,657 Indexpunkten auf Platz 99 unter 146 untersuchten Ländern.



Damit schnitt Südkorea schlechter als Vietnam auf Platz 83 und Kambodscha auf Platz 98 ab. China rangierte auf Platz 102, Japan auf Platz 116.



Je näher der Wert an eins liegt, desto besser ist die Gleichstellung.



Das Weltwirtschaftsforum vergleicht seit 2006 jedes Jahr anhand von vier Kategorien, darunter wirtschaftliche Teilhabe und Chancen sowie politische Teilhabe, den Stand der Gleichstellung in den einzelnen Ländern.



Südkorea hat sich zwar im Ranking in den letzten Jahren verbessert. Das reiche jedoch nicht aus, um den schlechten Ruf abzuschütteln, in puncto Gleichstellung rückständig zu sein, heißt es.



Spitzenreiter bleibt das 13. Jahr in Folge Island, gefolgt von Finnland, Norwegen und Neuseeland.