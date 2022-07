OHCHR: Klärung des Prozesses der Rückführung nordkoreanischer Fischer wichtig

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des UN-Menschenrechtsbüros ist es wichtig, den Vorgang rund um die Rückführung von zwei nordkoreanischen Fischern nach Nordkorea im Jahr 2019 aufzuklären.Die entsprechende Äußerung habe das Sprecherbüro des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte (OHCHR) am Donnerstag gemacht, berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia. Der Sender habe das Büro gebeten, sich dazu zu äußern, dass das südkoreanische Vereinigungsministerium jüngst die Rückführung der nordkoreanischen Fischer als falsche Entscheidung bezeichnet hatte.Die Angelegenheit sei von dem Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in Nordkorea und im Zuge anderer Sonderverfahren des Menschenrechtsrats aufgegriffen worden, teilte das OHCHR mit.Wie bestätigt wurde, habe der damalige Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Nordkorea, Tomás Ojea Quintana, in einem im Mai 2020 vorgelegten Bericht geschrieben, dass die Rückführung ohne ordentliches Verfahren erfolgt sei. Er habe ernste Besorgnis zum Ausdruck gebracht.Man äußere Besorgnis, weil beide Männer im Falle der Rückführung dem Risiko schwerer Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sein könnten, darunter Verschwindenlassen, willkürliche Hinrichtung, Folter, Misshandlung und das Fehlen eines den internationalen Standards entsprechenden fairen Gerichtsverfahrens. Über ihren Verbleib nach der Rückführung sei nichts bekannt geworden, hatte er geschrieben.