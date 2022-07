Internationales Südkorea bei Ranking bester Länder zum Leben von Expats auf Platz 40 unter 52 Ländern

Auswanderer und Expats sind mit dem Leben in Südkorea laut einer Studie eher unzufrieden.



InterNations, ein Netzwerk für Expats, veröffentlichte den Bericht „Expat Insider 2022“, der das Ergebnis einer entsprechenden Umfrage bei Auswanderern beinhaltet.



Demnach landete Südkorea im Ranking der besten Länder zum Leben aus der Sicht von Auswanderern auf Platz 40 unter 52 untersuchten Ländern.



Bei der Lebensqualität belegte Südkorea jedoch den neunten Platz. In der Subkategorie medizinische Versorgung landete das Land auf Platz zwei hinter Taiwan. Bei Reisen rangierte Südkorea auf Platz vier.



Jedoch lag Südkorea in puncto Sicherheit nur an 20. Stelle, bei Freizeitangeboten an 23. Stelle. Was eine problemlose Eingewöhnung anbetrifft, landete das Land auf Platz 41.



Spitzenreiter dieses Jahres ist Mexiko, gefolgt von Indonesien. Taiwan fiel auf Platz drei zurück, nachdem es das dritte Jahr in Folge Spitzenreiter gewesen war.