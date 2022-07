Umfrage: KBS genießt unter den südkoreanischen Medien größtes Vertrauen der Bürger

Photo : KBS News

Der öffentlich-rechtliche Sender KBS genießt unter den Medienanstalten in Südkorea das größte Vertrauen der Bürger.In einer Umfrage zum Medienvertrauen im zweiten Quartal erhielt KBS in drei von vier wichtigen Kategorien, darunter die zuverlässigste Medienanstalt, die bisher beste Note.Demnach antworteten 23 Prozent der Befragten, dass sie KBS unter allen Medien des Landes das größte Vertrauen schenkten. Dahinter folgten MBC mit zehn Prozent und TV Chosun mit 7,8 Prozent.Auch unter den Rundfunkmedien wurde KBS mit 24,3 Prozent, dem bisher höchsten Anteil, als zuverlässigster Sender eingestuft. MBC folgte mit 13,7 Prozent, YTN mit 11,4 Prozent.In Bezug auf zuverlässige Nachrichten von Rundfunkanstalten nannten 23,1 Prozent, damit der größte Anteil, KBS. MBC kam auf 13,7 Prozent, YTN auf 11,6 Prozent.Bei den bevorzugten Rundfunkanstalten verteidigte KBS mit 21,6 Prozent die Spitzenposition. MBC rangierte mit 13,3 Prozent auf Platz zwei, YTN mit 12,2 Prozent auf Platz drei.Befragt wurden vom 23. bis 25. Juni landesweit 1.003 Menschen ab 19 Jahren am Telefon (Rücklaufquote: 8,7 Prozent). Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.